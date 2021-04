Cara Delevingne mostra fotografia da sua avó com príncipe Philip

A avó da modelo nasceu numa família aristocrática, o seu pai era visconde e a tia materna era madrasta da mulher de Lord Mountbatten, tio do príncipe Philip.

Há mais de 80 anos, o príncipe Philip, na altura com 17 anos, e Angela Delevingne, avó de Cara Delevingne, tiraram uma fotografia juntos em Veneza, Itália. Agora, depois da morte do duque de Edimburgo, a modelo britânica decidiu partilhar a memória nas histórias do Instagram

Pouco tempo depois, a irmã de Cara, Poppy, publicou a fotografia no feed da rede social. "Um príncipe Philip de 17 anos e a minha avó em Veneza, 1938. Os meus primos lembram-se dela dizer que, depois daquele encontro, ficou com a ideia de que ele iria ser um bom marido para alguém, um dia. O quão certa ela estava", escreveu.

Segundo a Page Six, a fotografia terá sido tirada pelo marido de Angela. A avó da também atriz nasceu numa família aristocrática, o seu pai era visconde e a tia materna era madrasta da mulher de Lord Mountbatten, tio do príncipe Philip.