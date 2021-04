José Sócrates vaiado na chegada aos estúdios da TVI

O primeiro-ministro estará, nesta noite de quarta-feira, no Jornal das 8, onde será entrevistado por José Alberto Carvalho, e foi vaiado à chegada aos estúdios do canal de Queluz.

A entrevista da TVI a José Sócrates, na noite de quarta-feira, é a primeira desde a leitura da decisão instrutória da Operação Marquês, em que todas as acusações de corrupção contra o antigo primeiro-ministro caíram, e a sua chegada aos estúdios do canal foi o mote para uma manifestação, em que alguns membros do partido Ergue-te surgiram para criticar e vaiar Sócrates.

A polémica decisão do juiz Ivo Rosa gerou ondas de críticas na opinião pública, e, no momento em que José Sócrates chegou aos estúdios do canal de Queluz, foi vaiado e criticado por manifestantes, ouvindo-se termos como "vigarista" e "és a vergonha do nosso país", tendo sido também arremessados ovos contra o veículo onde se encontrava. Os manifestantes tinham ainda em mãos um cartaz que lia "A maçonaria em Portugal não usa só avental, também usa toga".

José Sócrates estará, no Jornal das 8 desta quarta-feira, na TVI, em entrevista, a primeira após a decisão do juiz Ivo Rosa, que fez cair todas as acusações de corrupção, pronunciando ainda o antigo primeiro-ministro por três crimes de branqueamento de capitais, e três crimes de de falsificação de documentos. Decisão esta da qual o Ministério Público vai apelar, segundo anunciou.