José Sócrates. "O juiz não me declarou corrupto"

José Sócrates foi entrevistado, esta quarta-feira, na TVI, naquela que foi a primeira entrevista desde a leitura da decisão instrutória da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro começou logo por corrigir José Alberto Carvalho, depois de o jornalista afirmar que Sócrates foi declarado corrupto, depois de o juiz Ivo Rosa considerar que os 1,7 milhões de euros que recebeu do amigo e do empresário Carlos Santos Silva “indiciam a existência de um mercadejar” e, por isso, um crime de corrupção sem ato concreto.

“O juiz não me declarou corrupto”, ripostou José Sócrates, afirmando que “na fase de instrução não se declara isto ou aquilo. Na fase de instrução o que se faz é definir se há indícios para levar alguém a tribunal”.

“O que o juiz fez foi considerar que há indícios para me levar a tribunal por um determinado crime”, acrescentou. “Isso é falso, absolutamente falso. Falso e injusto para comigo e para com o engenheiro Carlos Santos Silva. Eu nunca pratiquei nenhum acordo com o Carlos Santos Silva”, garantiu.

“O que o juiz diz é que nos meus seis anos de mandato, e isso é muito importante para mim, nunca houve um comportamento contrário ao dever do cargo”, explicou, lembrando, seguidamente, que o crime de corrupção sem ato concreto já não existe na lei e que é agora o crime de recebimento de vantagem indevida. “E ainda por cima está prescrito”, destacou.

Sobre o juiz Ivo Rosa, Sócrates deixou claro que não tem “nenhuma simpatia” ou “antipatia” pelo magistrado e lançou farpas à distribuição do processo.

“Eu não tenho nenhuma simpatia nem antipatia por Ivo Rosa. Eu apenas o considero como um juiz escolhido segundo as regras da lei, coisa que não aconteceu com Carlos Alexandre”, disse.

“Mas porque é que o juiz Ivo Rosa decidiu deitar abaixo tudo aquilo? Porque não tinha outra hipótese de o fazer. Porque nós provámos que as acusações eram estapafúrdias”, afirmou o antigo primeiro-ministro sobre o juiz, que deixou cair todos os crimes de corrupção de que Sócrates estava acusado.

“Eles fizeram muitas coisas ilegais”, criticou.

O juiz de instrução ilibou o antigo primeiro-ministro José Sócrates de ir a julgamento responder por crimes de corrupção na Operação Marquês. Ivo Rosa arrasou a acusação do Ministério Público durante a leitura da decisão instrutória e só pronunciou o antigo primeiro-ministro de seis crimes, três de branqueamento de capitais e outros três de falsificação de documento. Dos 189 crimes que constavam na acusação da Operação Marquês, só 17 vão a julgamento, distribuídos por cinco dos 28 arguidos.