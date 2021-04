Ator Albano Jerónimo integra elenco da série 'El Presidente' da Amazon

Depois do sucesso na série The One, produzida pela Netflix, o ator português Albano Jerónimo continua o seu trabalho além fronteiras, desta vez, integrando o elenco da série "El Presidente", produzida pela Amazon, sobre escândalos no futebol, e cuja segunda temporada está a ser rodada no Uruguai.

A Amazon anunciou, num comunicado citado pela agência espanhola EFE, que a segunda temporada da série de ficção 'El Presidente' volta a ser assumida pelo argumentista e produtor argentino Armando Bó, o mesmo que assinou a história do filme 'Birdman' (2014), de Alejandro González Iñárritu.

A rodagem está a decorrer no Uruguai e conta com a participação de Albano Jerónimo. Apesar de ainda não ter sido revelado oficialmente todo o elenco, tanto o ator português como outros elementos da produção já partilharam algumas imagens da rodagem nas redes sociais.

Estreada em 2020, 'El Presidente' aborda os escândalos de corrupção dentro da Federação Internacional de Futebol (FIFA) envolvendo vários dirigentes, em particular da América Latina, e denunciados numa investigação em 2015 que ficou conhecida como "FIFAgate".

Entre as várias figuras retratadas nesta segunda parte da série está o brasileiro João Havelange, que presidiu à FIFA entre 1974 e 1988, sobre quem recaíram também denúncias de corrupção, e que morreu aos 100 anos em 2016.

O caminho profissional do ator Albano Jerónimo já é longo e estende-se do teatro ao cinema, passando ainda pela ficção no pequeno ecrã, em novelas e séries de ficção.

O ator com 41 anos foi uma das apostas da Netflix para a série britânica 'The One', estreada em março e, atualmente, podemos vê-lo nas séries portuguesas 'Até que a vida nos separe' (RTP) e 'Princípio, meio e fim' (SIC).

O percurso de Albano Jerónimo fora de Portugal já passou também pela série 'Vikings' e pelo filme 'L'enfant', de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, este ainda por estrear.

A novela 'Nazaré' (SIC) e os filmes 'Herdade', de Tiago Guedes, 'Ordem Moral', de Mário Barroso, e 'The Nothingness Club - Não sou nada', de Edgar Pêra, ainda sem data de estreia, são algumas produções audiovisuais recentes em que Albano Jerónimo também participou.