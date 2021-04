Juiz disparatado

O Juiz Rui Fonseca e Castro, conhecido sobretudo pelo seu apoio às teses negacionistas nesta Pandemia, demonstrou definitivamente o seu ar disparatado e não estar feito para actividades de magistratura, quando desafiou o director da PSP, Magina da Silva, para uma luta de MMA. Muito para além do que imaginaríamos nos magistrados do TICÃO.

Sabe-se que MMA se refere a artes marciais, sendo a mais conhecida a de luta livre. Talvez dentro de uma gaiola, mas sem grandes regras limitativas.

Supõe-se que o director da PSP não vai aceitar, demonstrando assim estar mais qualificado para funções públicas do que o juiz desafiador. De facto, as coisas ao contrário do que pensa Fonseca e Castro não se resolvem à pancada, por muito tentador que fosse saber que ele levava uns tabefes de alguém.

As magistraturas existem precisamente, talvez não o saiba Fonseca e Castro, como arma da civilização para evitar soluções à pancadaria. Mas o homem parece não saber nada, a não ser deixar claro não ser capaz de fazer magistratura ou de ser juiz.

Também num país em que, segundo li num diário de há dias, um juiz diz que uma vítima de uma mãe e um padrasto agressivo, com problemas cognitivos que ele conhecia, ‘parece tolinho’... não se pode esperar grande coisa da magistratura judicial. E o tal Castro, se não é de extrema-direita assumido, parece que é. Mais isso, do que marialvão (embora neste caso também se imaginaria mais na extrema-direita).