Chuva coloca quatro distritos em alerta amarelo

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6.ºC (na Guarda e em Bragança) e os 16 (em Faro) e as máximas entre os 15 (na Guarda) e os 25 (em Braga).

A previsão de aguaceiros, localmente fortes e acompanhados de trovoadas, colocou, esta quinta-feira, os distritos de Évora, Setúbal, Beja e Portalegre em alerta amarelo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o alerta irá vigorar entre as 12h e as 18h.

Na região Norte prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade, vento fraco a moderado e uma pequena descida da temperatura. Já no Centro e Sul, está previsto céu muito nublado, especialmente no período da manhã, chuva ou aguaceiros.

