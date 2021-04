Japão admite pela primeira vez cancelamento dos Jogos Olímpicos devido à covid-19

País tem assistido a um aumento do número de casos.

O secretário-geral japonês, Toshihiro Nikai, admitiu, esta quinta-feira, que o cancelamento dos Jogos Olímpicos é uma possibilidade, caso a situação da pandemia da covid-19 piore no país.

Os Jogos Olímpicos estão marcados para julho, mas devido ao aumento do número de casos, Nikai admitiu que "se for impossível, deve ser cancelado. Para que servem as Olimpíadas se se corre o risco de serem responsáveis por espalhar infeções? Teremos que tomar uma decisão a esse nível".

Sublinhe-se que o evento tem vindo a ser adiado desde o verão do ano passado e tinha arranque previsto a 23 de julho.