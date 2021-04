Responsável pela agência dinamarquesa do medicamento desmaia em conferência de imprensa

A responsável pela agência do medicamento da Dinamarca, Tanja Erichsen, desmaiou durante a conferência de imprensa, na qual foi anunciada a suspensão da vacina da AstraZeneca no país, na quarta-feira.

Erichsen foi levada para o hospital e, segundo a BBC, já estará recuperada do incidente.

Foram partilhados vários vídeos do desmaio nas redes sociais, nos quais mostram a forma brusca e repentina como a responsável caiu para o chão.

Recorde-se que as autoridades de Saúde dinamarquesas confirmaram, esta quarta-feira, a suspensão total do uso da vacina AstraZeneca contra o novo coronavírus devido aos casos raros de coágulos sanguíneos que se têm vindo a verificar.

Veja aqui o momento em plena conferência de imprensa.

#VIDEO: The head of #Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, fainted during a press conference today — (Credit: BBC) pic.twitter.com/e8YK2jLdWg