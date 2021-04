Reformado de 80 anos esqueceu-se dos óculos de leitura e acabou a ganhar a lotaria

O britânico Denis Fawsitt pediu para preencher o seu boletim numa máquina automática e acertou em cheio no prémio.

Quando menos se espera, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu ao britânico Denis Fawsitt, de 80 anos, que, por não ter consigo os seus óculos de leitura, pediu para preencher o boletim à sorte por uma máquina e acertou em cheio, arrecadando o prémio de 116.124 libras, cerca de 150 mil euros.

“Quando percebi que me tinha esquecido dos óculos em casa ainda tentei escolher os meus números, mas não consegui. Por isso fui pagar e pedi para ser a própria máquina a preencher. Foi a melhor decisão que tomei nos últimos tempos”, começou por contar ao jornal Metro, ao revelar que, ainda no local, teve a “estranha sensação de que ia ganhar”.

Convencido de que ia ganhar o prémio, Denis voltou, na manhã seguinte, ao mesmo sítio onde tinha preenchido o boletim para verificar se o seu instinto estava certo e viria a confirma-se que sim. Para ter todas as certezas, o reformado de 80 anos correu para casa e ligou para filha Sally, para esta lhe confirmar os números.

“Quando liguei para a Sally ela pensou que eu estava a confundir as coisas, principalmente, porque me tinha esquecido dos óculos no dia anterior”, explicou Fawsitt.

“Mas eu estava certo, eu ganhei. Quando ela ligou para a Lotaria Nacional e eles confirmaram ficamos todos em choque”, assinalou.

Devido à pandemia e idade, Denis e a sua mulher, Ann, não celebraram efusivamente o prémio, apenas beberam cada um a sua bebida: Denis bebeu whiskey e Ann um pouco de licor. Já no dia em que receberam o prémio, beberam um copo de champanhe.

“Quando esta Covid horrível for embora e for seguro vamos festejar com a família”, desejou Denis, que pretende gastar o prémio em remodelações na sua casa e jardim.