Internacional

15 de abril 2021

Polícia acusado de asfixiar Floyd não vai testemunhar em tribunal

O ex-agente policial, de 45 anos, é acusado da morte do afro-americano George Floyd, caso que desencadeou uma vaga de emoção e de protestos antirracismo e contra a brutalidade policial em várias cidades norte-americanas e no mundo no ano passado.