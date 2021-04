Grande Prémio do Canadá é a primeira baixa na Fórmula 1

A sétima prova do calendário de Fórmula 1 foi cancelada, devido ao risco de propagação do novo coronavírus.

Das 23 provas que compõem o calendário desta edição do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio do Canadá foi o primeiro a ser cancelado, anunciou a emissora Radio-Canadá. Em causa está a situação pandémica na região do Quebec, que iria receber, de 11 a 13 de junho, o evento, na cidade de Montreal.

As novas infeções por dia aumentaram exponencialmente na região, atingindo os 8.000 casos positivos por dia, o que levou as autoridades sanitárias da cidade a poupar o risco de juntar as cerca de 2.500 pessoas que englobam o universo da organização da corrida, bem como as equipas e os pilotos, mesmo à porta fechada.