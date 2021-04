Brasil reporta mais de 73 mil novos casos de covid-19 e 3.560 mortes

O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 73.174 novos casos de covid-19 e 3.560 óbitos associados à doença.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro esta quinta-feira elevam para 13.746.681 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 365.444 as vítimas mortais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados onde se registaram a maior parte dos óbitos.

Por outro lado, o país regista mais de 12 milhões de recuperados.

De realçar que o Brasil é o país com mais mortes registadas em apenas 24 horas.