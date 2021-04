Efemérides de 16 de Abril

2019. Hacker português de Gaia Rui Pinto (n.1989), acusado de tentar chantagear pessoas e instituições, foi preso há 2 anos na Hungria, e foi solto por decisão judicial depois de se comprometer a colaborar com as autoridades, ficando à guarda da PJ.

1520 Habitantes de Toledo, no Reino de Castela, iniciaram há 501 anos uma revolta como protesto perante as pretensões do Governo de Carlos I (1500-58, a reinar desde 19) de retirar poderes às comunidades locais.

1917 Lenine (1870-1924) regressou há 104 à Rússia, levado pela Alemanha para concretizar a Revolução, depois de anos de exílio na Suíça.

1947 A explosão há 74 anos de 2 navios de transporte de pesticidas e fertilizantes, na Baía de Galvestone, Texas City, causou um incêndio de 2 dias, que se alastrou à cidade, provocando mais de 500 mortos e 2000 desaparecidos.

1948 Foi assinada há 73 anos a Convenção de Cooperação Económica Europeia em Paris, criando a OECE, atual OCDE, de que Portugal foi membro fundador na era salazarista.

1975 Nacionalização há 46 anos, pelo gonçalvismo, da Siderurgia Nacional e da CP, e das diferentes companhias distribuidoras de energia elétrica.

1997 Um atentado no bar Meia Culpa, em Amarante, há 24 anos, alegadamente ordenado por um rival do negócio da noite naquela zona, provocou a morte de 13 pessoas.

2000 Violência na discoteca Luanda, em Lisboa, há 21 anos, causou a morte a 7 pessoas e ferimentos em 65.

2010 Foi declarada há 11 anos a falência do Banco Privado Português (BPP), dirigido por João Rendeiro.

2016 Afundou-se há 5 anos em Ílhavo um barco de pesca, tendo as autoridades resgatado do mar 2 mortos e um terceiro tripulante sem ferimentos.

2019 Hacker português de Gaia Rui Pinto (n.1989), acusado de tentar chantagear pessoas e instituições, foi preso há 2 anos na Hungria, e foi solto por decisão judicial depois de se comprometer a colaborar com as autoridades, ficando à guarda da PJ.

2020 O Japão declarou há 1 ano o Estado de Emergência, por causa do Covid 19.

2021 Alguns países declararam o Dia dos Ovos Benedict – em relação a cuja origem há mais do que uma versão, embora sempre de Nova Iorque.