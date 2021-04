As chefias militares não estão em bloco de acordo com o Governo numa alteração da Lei de Bases das Forças Armadas, no que se refere ao Poder das chefias dos ramos.

Esqueçamos o que já foi alterado na Lei, por iniciativa do Governo, depois de serem conhecidas estas posições. Não é por aí que vou.

Não sei se serão os ramos, cujos chefes em exercício estão impossibilitados de criticarem o Executivo com que trabalham, que soltam os antecessores já reformados (e portanto sem poderem ser castigados agora pelo Governo), como por aí se diz. Mas na mentalidade militar, como nos refere um oficial genaral, nâo é crível que os antecessores avancem com atitudes públicas, sem saberem ao menos se os chefes em exercício estão de acordo.