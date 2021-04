Governo levanta suspensão de voos de ou para o Brasil e Reino Unido

O Governo levantou, esta sexta-feira, a suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, apenas para viagens essenciais, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI). Fronteiras com Espanha continuam fechadas.

"Mantém-se também por mais 15 dias, (...) o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais, mantendo-se todos os Pontos de Passagem Autorizados (PPA), os horários e as regras estabelecidas no período anterior", lê-se num comunicado do MAI. Porém, é "levantada a suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, apenas para viagens essenciais – à semelhança do que já acontecia com os voos provenientes de países terceiros".

O Governo esclarece ainda que se consideram viagens essenciais "as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias".