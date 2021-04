Homem acusado de violar e engravidar filha de 27 anos com deficiência em Braga

O Ministério Público (MP) acusou de seis crimes de violação agravada um homem que terá forçado a filha de 27 anos a manter relações sexuais com ele, em Braga e Vila Verde, anunciou a Procuradoria-Geral Regional do Porto, esta sexta-feira.

A vítima terá problemas cognitivos e ficou grávida na sequência dos abusos do pai, segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral Regional do Porto, que adianta também que a mulher terá sofrido, entretanto, um aborto espontâneo.

"O arguido forçou a sua filha, nascida em 1993 mas afetada de atraso mental que lhe limita a liberdade de se autodeterminar, a manter consigo trato sexual", lê-se no mesmo texto.

Os abusos terão ocorrido de maio a outubro de 2020, primeiro numa hospedaria, em Braga, onde residiam, e depois em Vila Verde, na casa em que passaram a viver.

O arguido encontra-se em prisão preventiva.