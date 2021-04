Jovem de 18 anos entrega-se às autoridades após esfaquear padrasto

Jovem entregou-se à PSP um dia depois do crime.

A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP), deteve um jovem, de 18 anos, na Madeira, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um de roubo, sendo vítima o seu padrasto, de 60 anos de idade.

Em comunicado, esta sexta-feira, a PJ revela que o crime ocorreu no dia 14 de abril, em Câmara de Lobos, tendo a vítima sido agredida com golpes de arma branca, num contexto de um conflito com o suspeito.

“Um dia após a prática do crime, ocorrido na residência da vítima, o suspeito apresentou-se na PSP de Câmara de Lobos, tendo este facto sido comunicado à Polícia Judiciária, face à natureza do crime em causa”, lê-se.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.