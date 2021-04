Assim também eu? Não!

Curioso que a própria atriz reconhece que, quando visualizou o filme pela primeira vez, foi direita ao realizador e lhe pregou ‘uma bofetada’. A aceitação do direito da mulher a dar uma bofetada a um homem padece exatamente do mesmo mal pelo qual o realizador se achou no direito de enganar a atriz.

Sharon Stone protagonizou uma das cenas mais icónicas do cinema erótico americano, com o seu mundialmente famoso descruzar e cruzar de pernas durante o interrogatório conduzido por Michael Douglas em Instinto Fatal.

O filme é de 1992.

Na biografia que lançou agora, 29 anos depois, a atriz vem revelar que foi ‘enganada’ pelo realizador, Paul Verhoeven, que lhe terá garantido que a versão final não incluiria imagens em que se percebesse que estava sem roupa interior e revelasse a sua nudez. E que, por isso, quando o visualizou pela primeira vez e verificou que se expunha mais do que lhe tinham prometido, foi direta a Verhoeven e pregou-lhe uma bofetada.

Sharon Stone chegou a consultar advogados para evitar que o filme fosse comercializado com aquelas imagens, mas acabou por refletir e recuar, como explica no livro: «Decidi permitir essa cena no filme. Porquê? Porque era correto para o filme e para a personagem e porque, afinal, eu fiz».

Uma busca rápida no site da FNAC permite ficar a saber-se que a biografia da atriz está esgotada, e indisponível em loja, mas pode encomendar-se ou, obviamente, comprar-se em versão digital.

E pode ler-se a pequena súmula de apresentação desta biografia da ‘atriz renascida’ que termina quase como se se tratasse de um manifesto: «The Beauty of Living Twice is a book for the wounded, and a book for the survivors; it’s a celebration of women’s strength and resilience, a reckoning, and a call to activism. It is proof that it’s never too late to raise your voice, and speak out» – «... nunca é tarde para levantar a voz e fazer-se ouvir’».

Também ela, Sharon Stone, passou assim a fazer parte do movimento ativista das mulheres vítimas de abusos sexuais, de assédio ou de violência.

Sharon Stone, com a sua carreira em declínio, como conta na biografia, tenta ‘renascer’ e voltar à ribalta. À custa deste ‘grito’ de revolta que ecoa pelo mundo.

Curioso que a própria atriz reconhece que, quando visualizou o filme pela primeira vez, foi direita ao realizador e lhe pregou ‘uma bofetada’.

A aceitação do direito da mulher a dar uma bofetada a um homem padece exatamente do mesmo mal pelo qual o realizador se achou no direito de enganar a atriz.

Era a cultura de então, machista, sexista.

Não era apenas no mundo do cinema – quantos filmes não reproduzem os excessos machistas e a reação das ofendidas com uma sonora bofetada? –, era em todas as áreas e setores da sociedade.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.