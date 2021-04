Dois anjos

Um agente da polícia ouve um tiro.

Corre na direção de onde veio o som, vê um corpo caído no chão e um homem a fugir com uma pistola na mão.

Vai atrás do homem, que, quando percebe que vai ser apanhado, deita a pistola fora.

O polícia consegue agarrá-lo, algema-o e leva-o à presença do juiz. Este pergunta ao polícia:

– Apanhou a pistola?

Responde o agente:

– Não. Se tivesse ido à procura da pistola, deixava o homem fugir…

– Então, como é que sabe que o tiro saiu dessa pistola?

– Bem, ouvi um tiro, vi um corpo caído e este homem a fugir com uma pistola na mão…

– Mas se não recuperou a pistola, não sabe se foi ela que disparou; e, se não sabe se foi ela que disparou, não pode dizer que o agressor foi este homem…

E dito isto mandou soltar o indivíduo.

O juiz desta história, enredando-se em formalismos e desprezando as evidências, podia ser Ivo Rosa.

Penso ser relativamente fácil desmontar a argumentação do juiz. Peço apenas ao leitor um pouco de paciência e atenção.

No acórdão, Ivo Rosa admite que José Sócrates foi corrompido por Carlos Santos Silva, que lhe passou para as mãos 1,7 milhões de euros. O juiz não aceitou, portanto, a explicação avançada por Sócrates de que se tratava de «um empréstimo». E explicou porquê: as conversas entre os dois eram em linguagem cifrada, as quantias eram entregues em dinheiro vivo e não através de transferências bancárias como seria normal, etc.

Mas, depois de chegar a esta conclusão, Ivo Rosa parou. Santos Silva corrompeu Sócrates, este deixou-se corromper (‘vendendo’ o cargo de primeiro-ministro), mas daqui o juiz não inferiu mais nada.

Confesso que, quando analisei o processo, concluí que a única escapatória para Sócrates seria o juiz aceitar a sua tese do ‘empréstimo’.

Seria o juiz dizer que não existia nenhuma prova de que não fossem empréstimos, até porque Santos Silva e Sócrates eram amigos.

Mas, se rejeitasse a explicação de Sócrates, tudo o resto seria fácil.

Se aceitasse a ideia de que o dinheiro de Santos Silva era para corromper Sócrates, o juiz teria obrigatoriamente de dar o passo seguinte: corromper para benefício de quem?

Ora, as contas bancárias de Carlos Santos Silva davam a isto uma resposta cabal: nelas figuravam depósitos de muitos milhões de euros sem razão plausível. E bastaria começar a ler os nomes dos depositantes – Joaquim Barroca, Hélder Bataglia, etc. – para começarem a acender-se na sua cabeça luzes vermelhas.

Sabendo-se a posição de Barroca no Grupo Lena, e a de Bataglia no Grupo Espírito Santo, era fatal concluir que estes grupos teriam tentado corromper José Sócrates através de depósitos em nome de Carlos Santos Silva.

E Ivo Rosa até tinha um depoimento decisivo para sustentar esta ideia: o de Hélder Bataglia, quando disse que foi Ricardo Salgado quem o mandou depositar dinheiro na conta de Santos Silva sem lhe dizer do que se tratava.

Ricardo Salgado quisera, pois, fazer chegar dinheiro às mãos de Sócrates através de Santos Silva.

Mas, exatamente para destruir esta conexão, Ivo Rosa empenhou-se a fundo em descredibilizar o depoimento de Bataglia. Que ele tinha feito antes um testemunho contraditório com este, que podia beneficiar com esta versão, que não tinha deposto sob juramento...

Só que, enquanto duvidava de Bataglia, o juiz considerava credíveis os depoimentos de Carlos Santos Ferreira, Teixeira dos Santos, Paulo Campos, Paulo Pinto de Sousa, Mário Lino, Vítor Escária, Guilherme Dray, etc. – tudo gente do círculo socrático! Parece mentira, mas foi mesmo assim. Ivo Rosa chegou ao ponto de dizer esta coisa extraordinária: que o facto de uma pessoa trabalhar sob as ordens diretas de Sócrates, até mesmo ser o seu chefe de gabinete, não a impedia de dizer a verdade. Mas este homem vive em que planeta? E porventura não conhece Sócrates, o ‘animal feroz’? Não sabe as pressões que ele fez sobre a Justiça? Bastaria isso para imaginar as pressões a que sujeitava os seus colaboradores. Alguém acredita que estariam livres para o incriminar, mesmo depois de deixarem de trabalhar com ele? Até porque muitos continuam a ser seus amigos…

