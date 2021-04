José Paulo 'fintou' família para ficar rico

O juiz Ivo Rosa acredita que os empréstimos que os amigos concederam a José Paulo Pinto de Sousa, num momento de sucessivos apertos financeiros, ocorridos ao longo dos anos, afinal só serviram para que o primo de José Sócrates ficasse rico. Para tal, José Paulo investiu o dinheiro que lhe chegou às mãos aplicando-o em produtos financeiros na Suíça – e ‘fintando’, desta forma, os próprios familiares (pai e irmãos) que se debatiam por esta altura com graves dificuldades relacionadas com o negócio das salinas em Benguela, Angola (de que os Pinto de Sousa eram proprietários desde 1971).

O negócio da exploração de sal não era, à época, minimamente rentável, dado que o preço de venda desse produto, face à sua escassez e importância para a economia local, era fixado administrativamente pelo Estado angolano em valores muito baixos. A guerra civil veio apenas acentuar os problemas. E os Pinto de Sousa teriam de enfrentar as décadas seguintes fazendo contas à vida, a braços com um sal amarelado, de baixa qualidade, produzido num subúrbio angolano populoso e poluído. A crise retirou liquidez à família e o patriarca António Pinto de Sousa, já falecido, entrou numa situação de incumprimento junto dos credores. É neste contexto que entra em cena José Paulo.

As conclusões do despacho de instrução da Operação Marquês aceitam como verdade que as circunstâncias levaram o primo de Sócrates a deitar o orgulho para trás das costas e a apelar aos mais próximos, não ao antigo primeiro-ministro – com quem mantinha uma relação fraternal –, mas a pessoas que considerava terem condições financeiras mais robustas: como Carlos Santos Silva, o amigo de José Sócrates, e Hélder Bataglia, o homem da Escom, empresa do universo Grupo Espírito Santo (GES), com quem partilhava uma longa relação de amizade e fortes laços familiares (Hélder Bataglia chegou a viver com uma sobrinha de José Paulo, de quem teve uma filha).

Mas, apesar da generosidade de Santos Silva e Bataglia, a família Pinto de Sousa, em dificuldades, jamais veria a cor do dinheiro que chegou aos bolsos de José Paulo, pois o primo do antigo primeiro-ministro, agora com renovada liquidez, optou antes por subir sozinho no elevador social, à boleia dos avultados montantes emprestados, com que foi engordando as contas que detinha no banco suíço UBS (onde investiu através de aplicações financeiras).

