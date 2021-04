FA Cup. Abriu a caça ao lugar na final

Chelsea e Manchester City enfrentam-se no sábado, nas meias-finais da Taça de Inglaterra. No domingo, é a vez do Leicester City e do Southampton.

Chegou um dos derradeiros fins-de-semana do futebol inglês, e, por consequência, do futebol internacional. A Taça de Inglaterra está na mira do Chelsea, Manchester City, Leicester City e Southampton, as quatro equipas resistentes nas meias-finais, que se jogam no sábado e no domingo.

O emblema de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vai enfrentar o Chelsea de Thomas Tuchel – que é vice-campeão em título nesta competição –, e ambas as equipas vêm de garantir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões. No próximo sábado, é difícil prever um favorito para o duelo de titãs, a não ser que se atente aos 20 pontos de vantagem que os citizens têm sobre os blues na principal liga inglesa. A realidade, no entanto, é que na última jornada da Premier League, ao passo que o Chelsea goleou por 4-1 o Crystal Palace, na condição de visitante, o Manchester City acabou derrotado pelo Leeds United, por 2-1, em Manchester, mostrando duas realidades de performance completamente diferentes. Ainda assim, uma jornada é só uma jornada, e a realidade é que o Chelsea venceu apenas duas das últimas oito partidas frente aos citizens. Será preciso esperar para ver quem sai vitorioso da partida no sábado e segue para a final da Taça de Inglaterra, e quem terá de se contentar com as meias-finais.

Já no domingo, repete-se a dose, entre o Leicester City, emblema do internacional português Ricardo Pereira, e o Southampton, o ‘patinho feio’ desta competição que escalou até às meias-finais, após bater o Bournemouth, o Wolverhampton Wanderers de Nuno Espírito Santo, e o Arsenal.

A partida conta ainda com um detalhe interessante: será um evento-teste, aberto a um total de 4000 espetadores, servindo como o primeiro de vários jogos com público nas bancadas no Reino Unido. O estádio de Wembley vai receber os adeptos no primeiro de vários testes levados a cabo pelas autoridades britânicas para ensaiar e experimentar as medidas de controlo e de realização de grandes eventos em condições de segurança sanitária.

A separar as duas equipas na tabela da Premier League há 20 pontos de distância, mas os resultados recentes mostram um empate (duas vitórias para cada equipa nos últimos quatro jogos) que promete um interessante confronto neste domingo.

Mourinho a caminho Importa também salientar que hoje, a contar para a 32.ª jornada da Premier League, o Tottenham Hotspur de José Mourinho vai até Liverpool, enfrentar o Everton de João Virgínia e André Gomes, que tem apenas menos um ponto que os spurs. O jogo é fulcral para ambos os emblemas, já que pode significar a ultrapassagem dos toffees, ou o aumento do fosso para com a equipa de Londres, que não se pode dar ao luxo de perder mais pontos, após a derrota frente ao Manchester United, o que os colocou fora das competições europeias da próxima temporada.