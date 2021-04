Allan de Abreu: "O Cabeça Branca é um diplomata que também fornece portugueses"

Chamaram-lhe Cabeça Branca por ter ficado com o cabelo branco muito cedo. Quando o negócio do contrabando do café acabou, Luiz Carlos da Rocha ficou nas mãos com uma empresa detentora de uma logística gigantesca mas sem utilidade. Decidiu então trocar o café pela cocaína – dedicando-se ao narcotráfico. Tornou-se o equivalente brasileiro de Pablo Escobar e um dos homens mais ricos do mundo, embora poucos o conhecessem.

por Felícia Cabrita e João Amaral Santos

A história dá corpo ao mais recente livro do jornalista brasileiro Allan de Abreu: Cabeça Branca: A Caçada ao Maior Narcotraficante do Brasil, baseado na cinematográfica Operação Spectrum da Polícia Federal brasileira, que teve como ator principal Elvis Secco. O Nascer do Sol entrevistou autor e protagonista, apurando também que João Loureiro foi libertado da suspeita no caso do avião que transportava droga.

Quem é Luiz Carlos da Rocha, conhecido como ‘Cabeça Branca’, o maior traficante de cocaína da história do Brasil e por quem se sentiu atraído a ponto de contar a sua história em livro?

Eu investigo o narcotráfico no Brasil há dez anos e, nessas pesquisas, sobre as rotas, os meios como os traficantes exportam a cocaína para a Europa – incluindo Portugal –, deparei-me com a figura do Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca. Tinha incluído algumas informações sobre este homem no meu primeiro livro [Cocaína: A rota caipira], lançado em maio de 2017, e curiosamente em julho desse ano ele foi preso. A operação que o levou à prisão foi muito bem feita, pouco usual para os padrões brasileiros. E ao acompanhar o tema senti-me atraído e concluí que valeria a pena escrever um livro só sobre ele.

Como se distingue o Cabeça Branca dos outros narcotraficantes? Pode comparar-se a Pablo Escobar ou El Chapo?

Um policial do Paraguai me disse uma frase que define muito bem o ‘Cabeça Branca’: ele nunca caiu na tentação de ostentar o seu poder e riqueza. Nesse ponto é muito diferente de outros grandes narcotraficantes, como o Escobar. O Cabeça Branca viveu na sombra e isso sempre me intrigou, pois é muito humano ostentar poder e riqueza e ele nunca fez isso. Durante 30 anos, construiu uma rede logística que mais nenhum outro traficante tem no Brasil nem noutro país da América do Sul. Tinha meios para traficar cocaína para a Europa a partir do Brasil, do Equador, da Colômbia... Tornou-se um grande atacadista da cocaína graças a esse perfil.

Ele terá feito uma análise à forma de atuar de Escobar para evitar cometer os mesmos erros?

Ele aprendeu com a História, com os antecessores e com os contemporâneos (como o El Chapo). Ele sabia que a publicidade seria sempre ruim e por isso apostou na discrição e, principalmente, na corrupção policial. Ele corrompeu muitos policiais brasileiros e paraguaios para se manter impune: foi graças a isso que prosperou tanto tempo.

O livro permite fazer uma leitura histórica, cultural e social deste universo. Quais são as origens do Cabeça Branca?

Ele vem de uma família humilde. O pai era um pequeno agricultor do estado do Paraná, no sul do Brasil, que se fixa nos anos de 1960 em Londrina, uma cidade rica. No início da década de 1970 a produção de café no Brasil, especialmente nessa região, era gigantesca. Mas o Brasil tributava fortemente a exportação de café. Por sua vez, no Paraguai, as alíquotas [valor para calcular o imposto sobre um produto] eram quase zero e então os produtores passaram a levar o café brasileiro até ao Paraguai e a exportar de lá para o mundo. Nessa época, o Paraguai exportava quase trinta vezes mais café do que produzia. O país vivia uma ditadura muito corrupta nos anos 1970/1980 e então era um ótimo local para o contrabando. O pai do Cabeça Branca, como outros, ‘mergulha’ nesse negócio ilícito – e os filhos também. O Cabeça Branca nasce e cresce nesse meio.

