Portugalmente!

Bem vindo a Lisboa! Acabámos de aterrar no aeroporto José Sócrates. Esperamos que a viagem tenha sido do seu agrado. A temperatura exterior é de 25ºC e o céu está limpo. Proteja-se do sol. Boa estadia e esperamos recebê-lo a bordo brevemente, isto caso não decida ficar a viver neste país para sempre. Muitos tentaram resistir-lhe, mas poucos conseguiram deixá-lo. Já vai perceber porquê.

Para umas férias de sonho propomos-lhe várias excursões. O difícil vai ser escolher. Se ficar mais de duas semanas, terá tempo de conhecer o pedacinho de terra de norte a sul. Para os apressados, recomendamos a excursão ‘Os donos disto tudo’, a mais popular entre os japoneses e os chineses que querem, em poucos dias, conhecer todo o país. Garantimos-lhe momentos de emoção, partilha das histórias de vida dos mecenas da nação e muitas gargalhadas. O autocarro irá transportá-lo pelos locais mais emblemáticos da capital como a rua Isaltino Morais, a praceta Narciso Miranda, a avenida Duarte Lima, a travessa Armando Vara e o beco Valentim Loureiro. A visita terminará na praça Ricardo Salgado onde poderá apreciar a estátua homónima.

Se é dos que gostam de um regresso ao passado, a excursão ‘Regresso ao Passado’ é para si! Prepare a sua máquina fotográfica ou o seu smartphone. Ao longo de duas horas poderá visitar as ruínas do Mosteiro dos Jerónimos, o buraco da antiga Torre de Belém e a fachada da Assembleia da República, também conhecida como Jurassic Park. Se tiver sorte, poderá mesmo ver, ao longe, os dinossauros que ainda ocupam o local.

Os mais pragmáticos poderão desfrutar da excursão ‘Jobs for the Boys – Manual de Instrução’. Uma vez terminada a visita, a tentação de instalar-se (indefinidamente) no país é grande e a percentagem de concretização ronda os 80%, um número que nos enche de orgulho. A única exceção: os suecos. Aconselhados pelo seu governo a pagar impostos no país que os acolhe são pouco apreciados pelos locais. Naturalmente!

Ainda não encontrou o que procura? Não desespere! Este país não se fez em três dias, embora também não tenha quase 900 anos de História como pensam alguns incultos Americanos. Aventure-se na excursão ‘Lisboa e arredores’ que o levará de norte a sul do país. Dedicamos cinco dias à capital e dois ao resto do território.

Se procura emoções fortes, o nosso programa ‘On the Top of the World’ é para si! Ficará a saber a razão pela qual Porto, Algarve e Madeira ganham, ano após ano, todos os prémios internacionais de turismo. Até os mais céticos vão, rapidamente, perceber porque somos os campeões da gastronomia, da hospitalidade, do lazer e da cultura. Ficará impressionado pela rápida viagem ao longo das autoestradas vazias pagas com o dinheiro da União Europeia. Até nisso ninguém nos vence!

Caso tenha um orçamento reduzido, poderá contentar-se com as excursões secundárias. Sugerimos-lhe: ‘25 de Abril Sempre!’, ‘José Saramago – o nosso Nobel’, ‘Desconfinados, por fim!’, ‘Campeões da Europa’ e ‘O dia em que ganhámos a Eurovisão’. Se quiser participar nalguma delas, basta reservar duas horas antes. Aproveite a nossa oferta ‘cinco ao preço de uma’.

Se desejar mais informação, não hesite em contactar-nos. Não garantimos poder ajudá-lo, mas tentar não custa! Boas férias e volte sempre! Por lapso da nossa parte não o informamos que o nosso país chama-se Portugal. Pedimos desculpa por esta omissão e esperemos que continue interessado nas nossas excursões. Somos uma região autónoma de Espanha, mas penso que isso você já sabia.