Channing Tatum deixa-se maquilhar pela filha de sete anos

Channing Tatum não coloca nenhuns entraves às traquinices que a filha de sete anos, Everly, gosta de aprontar. Desta vez, o ator de 40 anos deixou-se maquilhar pela filha e partilhou o resultado no seu perfil do Instagram.

"Quando deixas a tua filha maquilhar-te enquanto estás de olhos fechados", escreveu na história publicada.

De realçar que Channing Tatum publicou um livro infantil chamado "The One and Only Sparkella", inspirado na sua filha.

Everly é fruto do anterior casamento entre Channing e Jenna Dewan, que durou dez anos.