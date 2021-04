Verstappen vence Grande Prémio dell'Emilia Romagna/Ímola baixo a chuva

Max Verstappen, da Red Bull Honda, conquistou a primeira vitória da temporada do Mundial de Fórmula 1, a poucas semanas do Grande Prémio de Portugal.

A corrida ficou marcada por um aparatoso acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, ao fim de 34 voltas, que levantou as bandeiras vermelhas no Circuito Enzo e Dino Ferrari, numa altura em que, pouco antes, Lewis Hamilton tinha caído do segundo para o oitavo lugar, após derrapar para fora dos limites da pista.

Retomada a corrida, Max Verstappen manteve o primeiro lugar, e Lewis Hamilton fez a heróica subida desde o oitavo lugar até ao segundo.

Em terceiro lugar ficou Lando Norris, o jovem piloto da McLaren que também fez uma boa exibição em Ímola, deixando os pilotos da Ferrari à porta do pódio.

Assim, ao fim de duas corridas, Lewis Hamilton lidera a classificação geral com 44 pontos, mais um do que Max Verstappen, e mais 17 que o terceiro classificado, Lando Norris.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, a 2 de maio.