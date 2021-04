Rochele Nunes conquista o bronze nos Europeus de judo

Está conquistada a quarta medalha de Portugal no Campeonato Europeu de judo, a decorrer em Lisboa.

Rochele Nunes, judoca nascida no Brasil e naturalizada portuguesa, venceu o combate de atribuição do terceiro lugar na categoria +78kg, frente à ucraniana Yelyzaveta Kalanina, que bateu com um "waza-ari" seguido de "ippon", em apenas 50 segundos de duelo.

A judoca repetiu assim o feito do Campeonato Europeu de 2020, quando venceu também o bronze, em Praga.

Assim, Portugal arrecada quatro medalhas nestes Europeus, contando o ouro de Telma Monteiro, e os bronzes de Rochele Nunes, João Crisóstomo e Bárbara Timo.