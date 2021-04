Efemérides de 19 de abril

Abertura em 1999 do Parlamento alemão, Reichstag, em Berlim, restaurado depois do incêndio causado por Hitler, em 1933, e propiciado pela reunificação alemã de 1990.

1506 Foi há 515 anos a massacre dos cristãos-novos de Lisboa (acusados de judeísmo), relatado-denunciado pelo humanista e historiador renascentista português, espírito muito crítico, Damião de Góis (1502-74), na Crónica (1566-67) de D. Manuel (1469-1521, a reinar desde 1495).

1648 Forças portuguesas, comandadas por Francisco Barreto, venceram há 373 anos os holandeses na batalha dos Guararapes, no Brasil, simbolicamente, considerada a origem do Exército Brasileiro.

1911 Os padrões protótipos de sistema métrico decimal, o metro e o quilograma, passaram há 110 anos, com a nova República, a serem padrões legais em Portugal e seus domínios.

1973 Foi fundado há 48 anos o Partido Socialista, liderado logo por Mário Soares (1924-2017), no congresso da Acção Socialista Portuguesa, em Bad Munstereifel, RFA, sendo a Acção Socialista então dissolvida.

1986 Foi extinta há 35 anos a UEDS, União da Esquerda Democrática e Socialista, nascida de uma cisão (em 78) no PS, liderada por António Lopes Cardoso (1933-2000), ex-ministro socialista da Agricultura (no VI Governo Provisório de Pinheiro de Azevedo e no Primeiro Constitucional de Mário Soares).

1999 Abertura há 21 anos do Parlamento alemão, Reichstag, em Berlim, restaurado depois do incêndio causado por Hitler, em 1933, e propiciado pela reunificação alemã de 1990.

2006 Inaugurado há 15 anos o Casino Lisboa, no Parque das Nações, pertencente à Sociedade Estoril-Sol.

2007 Os ministros da Justiça da UE chegaram a acordo há 14 anos sobre a imposição, em todo o espaço comunitário, de uma sanção mínima comum para o crime de incitação ao racismo e xenofobia.

2015 Em mais uma tragédia com os refugiados, desapareceram há 6 anos cerca de 850 imigrantes no Canal da Sicília, quando tentavam atravessar as costas de Itália.

2017 O Ministério Público acusou há 4 anos 45 arguidos, 13 deles funcionários da Autoridade Tributária, por corrupção, falsidade informática, acesso ilegítimo, abuso de poder e tráfico de influência.

2018 Miguel Díaz-Canel substituiu há 3 anos Raúl Castro na presidência de Cuba, acabando por ficar agora também 1º Secretário do Partido Comunista, de que acaba também de se demitir Raul Castro.

2020 Os mortos por Covid-19 ultrapassaram os 40 mil nos EUA, com 742.442 casos confirmados, enquanto em Inglaterra, com Boris Johnson, os mortos atingiam os 16.060.