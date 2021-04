É oficial. José Mourinho despedido do Tottenham

Chegou ao fim o percurso de José Mourinho no Tottenham. O treinador português, de 58 anos, foi despedido esta segunda-feira.

Com Mourinho saem também João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra.

O treinador deixa o clube depois do empate em casa do Everton (2-2), que deixou o Totenham em sétimo lugar, com 50 pontos. No domingo, os Spurs jogam a final da Taça da Liga.

Na passagempelo Tottenham, Mourinho somou 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS