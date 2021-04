Fã de Roberto Carlos guarda fatia de bolo que o cantor lhe deu há 20 anos

Carlos Evanney é um dos maiores fãs de Roberto Carlos e prova disso é a fatia de bolo que lhe foi dada pelo cantor há 20 anos e que ainda está guardada.

Em declarações à revista Quem, Carlos, que se dedica a imitar o ídolo, lembra que é fã do artista desde criança e mudou-se para o Rio de Janeiro para estar mais próximo dele. Mas um dos momentos mais memoráveis foi no ano de 2001, quando conseguiu finalmente um encontro frente a frente com Roberto Carlos. O fã deslocou-se até ao prédio onde morava o artista, onde já tinha estado outras vezes, e conseguiu finalmente o desejado encontro, no dia em que Roberto Carlos celebrava o seu aniversário. A secretário do cantor acabou por chamar Evanney e o fã recebeu uma fatia de bolo das mãos do ídolo, que até hoje ainda guarda.

“Em um momento, a secretária dele me chamou pelo nome. Nem sabia que ela sabia meu nome (...) Ele decidiu que ia cortar esse bolo antes de sair e a secretária chamou algumas pessoas para entrarem no prédio. Entrei com a minha filha e fiquei quietinho lá, tentando me controlar. O Roberto apareceu e cortou quatro pedaços do bolo, dobrou um guardanapo e me entregou a última fatia: ‘Esse é para você, bicho’. Eu fiquei igual estátua, sem reação. Depois consegui agradecer. Tenho esse pedaço de bolo até hoje, com o guardanapo dobrado por ele. Com o tempo, as formiguinhas vieram, mas eu botei o bolo no sol por uma semana e depois passei verniz nele. O bolo fica na estantezinha que eu tenho com várias recordações do Roberto”, contou.

Este ano, devido à pandemia, Evanney não vai para a frente da casa do ídolo, mas vai enviar-lhe flores, fazer uma oração e "uma live só com as músicas do começo da carreira”.

“Gostaria de ir para frente da casa dele, mas como sei que ele não vai gostar de me ver lá na pandemia, não vou. A gente vive uma sintonia muito grande. Se Roberto está triste, estou triste e se ele está feliz, estou feliz. Minha felicidade é a do Roberto. Sei o que ele está pensando, o que vai dizer e até o que vai vestir no dia. Várias vezes, a gente estava com a mesma roupa”, disse.

