Internamentos continuam a subir. Rt baixa mas incidência aumenta ligeiramente

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 220 casos novos casos de covid-19 e um óbito associado à doença. De acordo com boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, estes números elevam para 831.221 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 16.946 as vítimas mortais.

O Norte é a região onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos, com 97 casos reportados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 56, o Centro com 24, o Alentejo com nove e o Algarve com cinco. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 15 e 14 novas infeções, respetivamente.

A única morte associada à covid-19 nas últimas 24 horas ocorreu nos Açores.

O número de internamentos aumentou e há agora 454 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 26 do que ontem. Destas, 112, mais três, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, mais 547 pessoas recuperaram da doença e são já 789.216 aqueles que estiveram infetados e conseguiram vencer o vírus.

Há agora 25.059 casos ativos no país, menos 328 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 20.823 contactos em vigilância.

Como é habitual à segunda-feira, o boletim traz uma atualização da incidência e índice de transmissibilidade da covid-19 no país.

A nível nacional, Portugal tem agora uma incidência de 71,8 casos de infeção por 100 mil habitantes. Este valor aumentou ligeiramente face à última atualização, que tinha sido feita no dia 16 de abril, quando era de 71,6 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 68,1 casos de infeção por 100 000 habitantes e era de 68,0.

Por outro lado, o Rt desceu e é de 1,00 tanto a nível nacional como quando considerado apenas o continente. No último balanço o Rt era de 1,05 a nível nacional e 1,04 no continente.