Harry, Zayn, Niall, Liam ou Louis? Qual é o membro mais rico dos One Direction?

Depois do término da banda One Direction, Harry Styles é o ex-membro mais rico da banda.

De acordo com o Sunday Times a fortuna do músico, autor do álbum de sucesso 'Fine Line', ascende aos 72 milhões de euros, mesmo com os dois milhões de euros que perdeu devido ao cancelamento de concertos por causa da pandemia de covid-19.

O segundo elemento mais rico da banda é Niall Horan com 57 milhões de euros, seguindo-se Louis Tomlinson com 51 milhões, Liam Payne com 50 milhões e Zayn Malik com 41 milhões.