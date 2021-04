Álbum 'Mariza Canta Amália' nomeado para prémios da revista Songlines

A revista Songlines, publicação internacional de música, anunciou os nomeados para a edição de 2021 dos prémios que promove anualmente. Entre eles, está a fadista Mariza que, volta a estar na corrida aos galardões, desta vez com o seu mais recente álbum onde canta fados de Amália Rodrigues.

A nomeação inclui-se na categoria de ‘Melhor Álbum Europeu’ ao lado de Damir Imamovic, da Bósnia-Herzegovina, com o álbum ‘Singer of Tales’, Sam Lee, do Reino Unido, com ‘Old Wow’, e das francesas Cocanha, com ‘Puput’.

Em comunicado difundido pela editora, Mariza afirma "muito feliz" por ver o "álbum nomeado nos Songlines Music Awards 2021". "Esta premiação avalia, e conta, com uma variedade de talentos de todo o mundo, que honra!", revelou.

"Amália é uma inspiração maior, não só para mim, mas para tantos artistas portugueses e ainda muitos outros internacionais, assim como para todos os portugueses", explica a cantora. “Como diria o grande António Variações: 'Todos nós temos Amália na voz'", remata.

Segundo a revista inglesa, os prémios de música da revista Songlines pretendem "celebrar a extraordinária quantidade de talento musical ao redor do mundo".

"Mariza Canta Amália" foi editado no final de 2020 e conta com 10 temas. "Gravado entre Lisboa e o Rio de Janeiro, ‘Mariza Canta Amália’ é o feliz encontro entre um reportório inesgotável, uma voz imortal e um produtor de excepção. Um encontro que não vamos esquecer tão cedo", frisa a Warner Music em comunicado.

Em março de 2020, a revista Songlines, revelou a lista dos 50 melhores discos de World Music dos últimos cinco anos com Mariza, a única artista portuguesa, a figurar neste top e por duas vezes, com o seu disco homónimo a ocupar a sétima posição e o álbum "Mundo" no 46º lugar.

Os vencedores dos Songlines Music Awards 2021 serão conhecidos em junho.