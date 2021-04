A vida do PS "é feita diariamente e não pelos seus secretários-gerais, mas pelos milhares de militantes", disse Costa

No 48.º aniversário do partido, o secretário-geral realçou a importância dos militantes, homenageou os primeiros autarcas socialistas eleitos em 1976, mas continuou sem largar um piu sobre ex-primeiro-ministro José Sócrates.

No dia em que se celebra o 48º aniversário do Partido Socialista, o secretário-geral do PS, António Costa, homenageou os primeiros 115 autarcas socialistas eleitos em 1976 e sublinhou a importância dos militantes do partido.

Para o atual primeiro-ministro, a vida do PS "é feita diariamente e não pelos seus secretários-gerais, mas pelos milhares de militantes, centenas dos seus autarcas, dezenas de governantes, centenas de deputados da Assembleia da República e das assembleias regionais", assinalou Costa ao discursar no Teatro Capitólio, na sessão evocativa dos 48 anos do partido, fundado em 1973.

"O PS é muito mais do que as lideranças circunstanciais que em cada momento fazem a vida do PS", observou António Costa, num momento em que o PS nada ou pouco disse sobre o antigo secretário-geral do PS e ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo Marquês.

Para simbolizar o aniversário do partido, Costa quis, “na pessoa” do ex-líder, “prestar homenagem a todos” os que antecederam "na liderança do PS, desde o fundador Mário Soares até António José Seguro”, que lhe passou o testemunho do cargo superior do PS.

Na sessão que recordou a história do partido esteve presente Ferro Rodrigues e também 20 dos 115 autarcas do PS que foram eleitos em dezembro de 1976. O secretário-geral do partido realçou o nobre trabalho que fizeram a levar a luz ou a água a aldeias de um país que estava ainda a recuperar dos 48 anos de ditadura.

António Costa também evidenciou o trabalho das autarquias, por serem “uma enorme escola de democracia”, dado que o próprio foi um aprendiz durante oito anos enquanto autarca em Lisboa.

"Quanto mais próximo é o poder, mais próxima é a fiscalização no poder", afirmou, ao sublinhar as exigências do poder local. "Os cidadãos têm uma enorme confiança nos autarcas, sabem como vivem, sabem o que fazem e não fazem".

No meio de tanto elogio, António Costa ainda aproveitou para deixar um agradecimento aos autarcas pelo esforço no combate à pandemia de covid-19, principalmente com o seu papel essencial na vacinação.

O secretário-geral do PS recordou Mário Soares e outros “lutadores antifascistas”, alguns deles marcaram a sua presença na sessão: Rudolfo Crespo, José Neves, Manuel Pedroso Marques e Arons de Carvalho que fundaram o Partido Socialista, em 1973.