Efemérides de 20 de abril

1233 O Papa Gregório IX (1145-1241, entronizado em 1227) editou há 788 anos 2 bulas que marcaram o início da Inquisição papal, para combater as heresias.

1902 Os cientistas polacos naturalizados franceses e casados, Pierre e Marie Curie, isolaram há 119 anos o elemento rádio – vindo ambos a ser laureados com o Nobel da Física (a família ganhou 5 destes prémios) em 1903.

1911 Culminaram há 110 anos as alterações significativas ao Direito Civil, empreendidas na I República Portuguesa, com a promulgação da Lei de Separação da Igreja do Estado, da Lei do Divórcio e das Leis da Família, na altura todas muito contestadas pelo Igreja Católica.

1980 As FP-25, organização terrorista de extrema-esquerda a que esteve ligado Otelo Saraiva de Carvalho e que actuou 7 anos, deixando um rasto de mortos (diz-se que mais do que outros movimentos semekhantes estrangeiros, com ressonâncias terríveis), lançou há 41 o Manifesto ao Povo Português, em que se deu a conhecer.

1999 Dois estudantes de Columbine, EUA (onde estas coisas acontecem sempre, provavelmente pelo excesso de liberdade na venda e posse de armas, coisa difícil de entender para o americano médio, como Trump) tomaram a escola há 21 anos com armas, e mataram 12 colegas antes de se suicidarem – acabando por justificar pelo menos 2 filmes, um documentário oscarizado de Michael Moore, e outro de Van Sant.

2017 O Governo anunciou há 4 anos que os portugueses que tenham começado a trabalhar aos 14 poderão reformar-se aos 60, sem qualquer corte na pensão.

2018 Os dirigentes da Commonwealth decidiram há 3 anos que o príncipe Carlos sucedesse à mãe, a rainha Isabel II, na liderança da organização.

2020 O petróleo descia para níveis preocupantes, quer nos EUA, quer no resto do Mundo.