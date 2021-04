Michael B Jordan revela que cada vez se "preocupa menos" com as críticas

“Eu nunca vou fazer toda a gente feliz. As pessoas irão sempre ter as suas opiniões sobre mim”, sublinhou.

Michael B Jordan tem-se “preocupado menos” com as críticas feitas ao seu trabalho. Em entrevista à revista Men’s Health UK, o ator afirmou que, com a idade, percebeu que “nunca iria fazer toda a gente feliz”.

“Apesar de todo o meu sucesso, irá sempre haver reações e opiniões negativas sobre mim”, disse o ator de 34 anos. “Quando és mais jovem, ficas frustrado, mas quando percebes que as coisas são assim, começas a entender”.

Jordan, conhecido por interpretar Donnie Creed nos filmes de boxe Creed, afirmou ainda que “as pessoas inventam coisas falsas, sem fundamento nenhum” e que “não pode fazer nada sobre isso”. “No entanto, conforme fiquei mais velho e um pouco mais maduro e confortável na minha própria pele, fiquei menos preocupado com isso”, observou.

Na entrevista, o também produtor abordou a morte de Chadwick Boseman, com quem contracenou nos filmes Black Panther, e o impacto que teve na sua vida. Recorde-se que o ator morreu no final de agosto, aos 43 anos, vítima de um cancro do cólon.

“O que eu deixo para trás é algo em que eu penso muito. Este último ano fez-me pensar muito sobre isso. Toda a gente já viveu uma perda, de uma maneira ou outra. Eu perdi um amigo no Chadwick. Há muitas coisas que eu quero realizar, e sei que o tempo é limitado e a vida é curta. Tento não ter isso como garantido”, afirmou.