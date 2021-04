Baleia morta encalhada numa praia do Algarve

A Polícia Marítima vai “avaliar em conjunto com diversas entidades o que se vai fazer” para remover o animal do local.

Uma baleia morta, de grande dimensão, está encalhada na praia de Santo António, em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro. O alerta foi dado pelos populares pelas 9h desta terça-feira.

Segundo declarações do comandante Rui Vasconcelos Duarte à agência Lusa, a Polícia Marítima vai “avaliar em conjunto com diversas entidades o que se vai fazer” para remover o animal do local.

O comandante revelou ainda que “de momento” não há perigo de o cetáceo causar transtornos à navegação.