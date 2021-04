Tom Jones admite usar Viagra por precisar de "uma ajudinha aqui e ali"

Tom Jones admitiu, aos 80 anos, recorrer a Viagra por precisar de uma "ajudinha aqui e ali". As revelações foram feitas no podcast 'WTF' do humorista Marc Maron.

Quando questionado sobre disfunção erétil, o cantor explicou: "Até agora tudo bem. Há sempre Viagra. Uma ajudinha aqui e ali está tudo bem. Não há vergonha nisso aos 80 [anos]. Tens de fazer o que tiveres de fazer".

O intérprete de Sex Bomb foi casado durante quase 60 anos com Melinda Trenchar, que morreu em 2016 vítima de um cancro. Em 2017, começaram os rumores de que Jones estaria num relacionamento com a ex-mulher de Elvis Presley, Priscilla.