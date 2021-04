Presidente da República pede aos emigrantes portugueses que exerçam o seu direito de voto

Marcelo Rebelo de Sousa apelou, esta terça-feira, aos emigrantes portugueses para que votem nas eleições nacionais, num discurso para a comunidade lusa em Andorra.

O Presidente da República, juntamente com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva vão participar na XXVII Cimeira Ibero-Americana.

"Tínhamos de estar com a nossa gente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, ao realçar o papel que a comunidade portuguesa tem desempenhado em Andorra.

Os emigrantes portugueses representam 14% da população total do principado, sendo a segunda maior comunidade estrangeira, composta por cerca de 10.500 pessoas. Maioritariamente, os portugueses que chegam a Andorra vêm do norte do país e com o propósito de trabalhar nas áreas do comércio, da construção civil ou hotelaria.

Nesta sessão, o primeiro-ministro e o Presidente da República assinalaram que os portugueses que residem fora do seu país ganharam mais direitos políticos para participaram mais ativamente na vida nacional.

"Estamos a trabalhar no domínio consular, agora pela via digital. E estamos a estreitar as relações em termos de participação eleitoral. Agora que sou insuspeito, porque já não sou candidato a nada, a mais nenhuma eleição, estou muito à-vontade para vos apelar a que votem mesmo", indicou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que este alargamento dos direitos de participação dos portugueses no estrangeiro “foi uma longa luta pelo direito de voto”.

"Vamos ver como se estuda isso para ser mais fácil votar, mas aqui, em Andorra, não é muito difícil, porque não há grandes distâncias a fazer para ir votar. Aqui, é mesmo ao lado de casa. Aproveitem essa oportunidade", persistiu o Presidente da República.