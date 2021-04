Chelsea e Manchester City preparam-se para desistir da Superliga

Segundo a Sky News, a saída do Chelsea deve-se ao impacto negativo que o anúncio da Superliga trouxe para o clube inglês.

Chelsea e Manchester City poderão ser os primeiros clubes a desistir da Superliga europeia, avançou a imprensa britânica.

De acordo com os canais televisivos, BBC e Sky News, os dois clubes da liga inglesa estão a preparar toda a documentação para abandonar a competição de elite, após a reunião, esta terça-feira, com 14 clubes da Premier League que rejeitaram participar na Superliga.

A decisão do Chelsea, segundo a Sky News, deve-se, principalmente, ao impacto negativo do anúncio sobre a criação da competição, desvirtuando assim todo o trabalho desenvolvido pelo clube nos últimos anos, em causas relacionadas com a covid-19 e o racismo.

Esta notícia chega horas depois de um protesto que uniu, nas imediações de Stamford Bridge, cerca de mil adeptos do Chelsea que se manifestaram contra a participação do clube na Superliga.

É isso o Chelsea e City iram se retirar da Superliga Europeia, é o fim do começo de uma era!!!



Os torcedores dos Blues comemoram como se fosse um gol em frente ao Stamford Bridge!!!



esperamos que outras torcidas e clube façam o mesmo!!!#SuperLeagueOut #NoToEuropeanSuperLeague pic.twitter.com/N2OWGKmHSg — 𝓵𝓸𝓻𝓮𝓷𝔃𝓸 (@lorenzrleonardo) April 20, 2021

Este será um processo demoroso, pelo facto de os 12 clubes fundadores - Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, e Tottenham - terem assinado contratos em conjunto.