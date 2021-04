Efemérides de 21 de abril

753 a.C. Fundação de Roma, há 2794 anos, como pequeno povoado na Península Itálica, segundo a tradição e uma lenda, por Rómulo, de origem mitológica, e que teria sido também o seu 1º Rei.

1500 A armada de Pedro Álvares Cabral (1467-1520) avistou terras de Vera Cruz (Brasil) há 521 anos, depois de um desvio supostamente forçado no Caminho Marítimo para a Índia..

1792 Tiradentes (n.1746), dentista e activista brasileiro, hoje tido como herói nacional e patrono cívico do País (sendo este dia ali feriado nacional), foi executado e esquartejado, há 229 anos, por ordem das autoridades coloniais portuguesas.

1870 O presidente dos EUA Ulysses Grant (1822-85, em funções entre 69-77) decidiu há 151 anos a favor de Portugal, contra a Inglaterra, sobre a soberania da Ilha de Bolama (Arquipélago dos Bijagós, Guiné, de que foi capital antes de Bissau).

1929 Bento Gonçalves (1902-42), morto no Tarrafal, torneiro mecânico no Arsenal de profissão civil, foi eleito há 92 anos secretário-geral do PCP – cargo que só voltaria a ser ocupado em 1961 (e até 92) por Álvaro Cunhal (1913-2005) e seus sucessores – Carlos Carvalhas, n.1941, em funções entre 92-2004, e Jerónimo de Sousa, n.1947, em funções desde 2004 até aos nossos dias.

1960 Foi oficialmente inaugurada há 61 anos a cidade de Brasília (planeada pelos arquitectos Lúcio Costa e Óscar Niemeyer), que substituiu o Rio de Janeiro como a capital do Brasil.

1974 Sob a coordenação de Vítor Alves, foi concluída há 47 anos, dias antes da revolução, a versão final do Programa do Movimento das Forças Armadas.

1988 A Policia Judiciária encontrou na Malveira da Serra há 33 anos o corpo de Evo Fernandes (n.1944), antigo secretário-geral da Renamo aparentemente assassinado em Portugal.

2004 Foi assinado há 17 anos (Governo de Barroso, ministro da Defesa Paulo Portas) o contrato de aquisição de 2 submarinos para a Marinha Portuguesa no valor de 800 milhões de euros (os tais que deram condenações na Alemanha, mas não em Portugal, por subornos cá).

2006 Foi apresentada há 15 anos (Governo de Sócrates) a Rede de Cuidados Continuados de Saúde.

2013 O bancário socialista Carlos Silva (n.1961) foi eleito há 8 anos secretário-geral da UGT, sucedendo a João Proença, eleito há 25 anos e sucessor do fundador Torres Couto.

2017 A nacionalidade portuguesa passou há 4 anos a poder ser atribuída a netos de portugueses nascidos no estrangeiro que, entre outros requisitos, tenham “laços de efetiva ligação à comunidade nacional”.

2019 O futebolista Cristiano Ronaldo reconheceu-se culpado de 4 crimes de fraude fiscal há 2 anos em Madrid, pagando uma multa de 18,8 milhões de euros em troca de uma pena de prisão de 23 meses.

2020 O México anunciou há 1 ano que estava a entrar na 3ª fase de surtos de Covid 19, com 8.772 hospitalizações e 712 mortos.