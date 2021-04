Vacina da Johnson and Johnson vai ser administrada em Portugal sem quaisquer restrições

"Não há nenhuma razão para constrangimento da utilização das vacinas", defendeu presidente do Infarmed. Acompanhe anúncio em direto.

Autoridades de saúde portuguesas fazem, esta quarta-feira, uma atualização do plano de vacinação. A conferência de imprensa conta com a ministra da Saúde, Marta Temido; a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas; o presidente do Infarmed, Rui Ivo; e o coordenador da task force para a vacinação, Henrique Gouveia e Melo.

Foi o presidente do Infarmed quem avançou com o anúncio de 'luz verde' para a vacina da Johnson & Johnson em Portugal. "Não há nenhuma razão para constrangimento da utilização das vacinas", sublinhou Rui Ivo



"Neste momento em relação a qualquer das quatro vacinas aprovadas pela União Europeia existem condições para a sua utilização", adiantou ainda.

A seguir falou Gouveia e Melo que acrescentou que se Portugal tivesse vacinado sete milhões de pessoas com a Johnson & Johnson, como fizeram os EUA, poderia haver sete mortos, mas, o facto de não se ter vacinado no último ano provocou um universo de mais de 16 mil mortos no país.