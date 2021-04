Divulgadas imagens de jovem afro-americana de 15 anos a ser baleada pela polícia no Ohio

Uma jovem negra de 15 anos foi abatida a tiro pela polícia de Ohio, em Columbus, nos Estados Unidos, na terça-feira, pouco antes de o agente Derek Chauvin ter sido considerado culpado da morte de George Floyd.

Segundo informação prestada pela polícia, as autoridades receberam uma denúncia e, quando chegaram ao local, terão encontrado a jovem com uma faca, a ameaçar outras duas raparigas.

As circunstâncias da morte e a atuação da polícia estão a ser investigadas, explicou o chefe da polícia Michael Woods, numa conferência de imprensa, citada pela imprensa norte-americana.

Entretanto foram divulgadas as imagens da câmara do uniforme de um dos agentes presentes no local. Atenção, o vídeo pode conter imagens consideradas chocantes.

O caso só veio colocar mais sal na ferida aberta dos EUA, num momento em que há cada vez mais manifestações contra a violência policial e o racismo.