As revelações de Chrissy Teigen: Meghan é muito diferente do que dizem e Kim Kardashian fez de tudo para salvar casamento

Chrissy Teigen participou no programa Watch What Happens Live e, entre vários temas, acabou por falar sobre Meghan Markle e também sobre a atual fase de vida da amiga Kim Kardashian, que se está a divorciar, face às perguntas de alguns fãs.

A modelo, de 35 anos, disse que Meghan é uma pessoa “maravilhosa” e que a apoiou quando perdeu o filho Jack, no ano passado.

“Ela tem sido tão generosa comigo desde que começámos a falar", disse Teigen em resposta a um fã. "Ela escreveu-me sobre o bebé Jack... mas sim, ela é mesmo maravilhosa e generosa, tal como toda a gente diz”, sublinhou.

“Por isso é que quando olhas para tudo ficas do género: ‘meu Deus, o que há de errado com as pessoas que fizeram dela esta pessoa tão maldosa e maluca, quando ela é gentil com toda a gente?’”, desabafou.

Já sobre Kim Kardashian, a modelo revelou que a amiga fez de tudo para salvar o casamento antes de se separar de Kanye West.

“A Kim está bem. Eu sei que a Kim deu o seu máximo. Sinceramente, é uma pena que não tenha funcionado porque achei que eles teriam um relacionamento eterno. Eu realmente queria, mas sei que ela tentou o seu melhor”, revelou.

Já quando um fã questionou Chrissy Teigen sobre o estado da amizade do marido, John Legend, com Kanye West, a modelo respondeu sem meias medidas.



“Eu diria que definitivamente estive em contacto com a Kim mais do que o John esteve em contacto com ele [Kanye]. Se alguém conhece o Kanye, sabe que ele saiu do controlo e que ficou difícil entrar em contacto", contou, entre risos.