Isabel dos Santos partilha novo visual seis meses após a morte do marido

Imagens publicadas no Instagram com homenagens ao pai e a Sindika Dokolo.

A empresária angolana Isabel dos Santos surpreendeu os seus seguidores do Instagram com fotografias do seu novo visual.

A mudança surge seis meses após a morte do marido Sindika Dokolo e, embora Isabel dos Santos não faça uma referência direta a esse facto, escreveu na legenda da primeira imagem. "Um dia de cada vez, com memórias e lembranças".

Depois partilhou mais uma fotografia onde escreveu: "Mensagens lindas... obrigada a todos por tanto carinho e apoio, que me enche o coração".

Fez ainda uma homenagem ao pai, José Eduardo dos Santos, e aproveitou agora sim para relembrar o marido: "Dois homens muito especiais fazem parte da minha vida, meu Pai e meu Marido. Agradeço muito ter tido a sorte de no meu destino ter estas pessoas extraordinárias para me inspirarem".