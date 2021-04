Morreu jovem que casou aos 18 anos com namorada de liceu após descobrir que tinha meses de vida

Chase Smith descobriu aos 18 anos, em maio de 2020, que tinha apenas poucos meses de vida devido a um cancro. O jovem do estado norte-americano do Indiana, no entanto, não se deixou abater e decidiu aproveitar ao máximo o tempo que lhe restava.

Dias após a notícia devastadora, Chase Smith e a namorada decidiram que iriam casar dentro de dias, numa cerimónia realizada no local onde deram o primeiro beijo.

A história, primeiro partilhada nas redes sociais e depois divulgada pela imprensa, comoveu todos os que a conheceram e transpôs fronteiras sendo notícia em todo o mundo.

Agora, praticamente um ano depois a rezar todos os dias por um milagre como o jovem casal chegou a dizer, Chase sucumbiu à doença e morreu no passado domingo de Páscoa.

Segundo a imprensa norte-americana, o jovem ainda terá conseguido dizer à mulher que a amava imediatamente antes de morrer.

"Segredei-lhe ao ouvido que tudo ficará bem e que ele venceu esta batalha. Disse-lhe várias vezes que estava tudo bem e que estava na hora de ele ir para os braços de Deus sem dor e sofrimento", contou a mulher, citada pela imprensa norte-americana.