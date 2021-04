Mais infetados com covid-19 do que recuperados nas últimas 24 horas. RT desce

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 610 casos do novo coronavírus e um óbito, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. Há mais infetados do que recuperados da doença. Rácio de transmissibilidade (RT) desce, mas incidência sobe.

O Norte voltou a ser a região com mais novos casos registados: mais 285. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 189, o Centro com 53, o Algarve com 19 e o Alentejo com 16. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 19 e 29 novas infeções, respetivamente.

Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 72,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um aumento face aos 71,8 registados na última atualização, e Portugal continental de 68, uma dimuição de um. O RT situa-se abaixo de 1: 0,99 em Portugal e 0,98 em Portugal continental. Na última análise da DGS, partilhada na segunda-feira, este valor era de 1 em ambos os casos.

A única vítima mortal registada esta quarta-feira ocorreu na região Centro.