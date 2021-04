João Quadros revela mais um caso de assédio sexual na televisão

“Se queres continuar a trabalhar no meu programa x, tens de te pôr de quatro, como as outras”, dizia a mensagem que João Quadros leu e que tinha sido enviada a uma apresentadora por "uma pessoa muito conhecida".

A atriz Sofia Arruda parece ter aberto a caixa de Pandora ao revelar no programa Alta Definição, da SIC, que tinha sido vítima de assédio sexual por parte de um conhecido nome do mundo televisivo nacional.

Depois das revelações da atriz, seguiram-se outras denúncias de casos semelhantes como foi o caso de Bárbara Guevara, antiga jornalista, que disse ter sido vítima de assédio na SIC.

Agora, foi o humorista e guionista João Quadros que denunciou mais uma situação de assédio sexual, mas à semelhança dos outros casos também preferiu não referir o nome das pessoas em questão.

"Eu li um SMS enviado por uma pessoa muito conhecida a uma apresentadora (mais ou menos conhecida) - com a frase - se queres continuar a trabalhar no meu programa x, tens de te pôr de quatro, como as outras - e havia pior”, escreveu no Twitter.

A publicação gerou muitos comentários e foram vários os seguidores que tentaram saber a quem se referia o humorista, que acabou por responder que já tinha referido várias vezes. "Eu já disse aqui", escreveu várias vezes.