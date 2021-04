Rainha Isabel II celebra 95 anos e agradece "todo o apoio" após a morte do príncipe Filipe

A Rainha Isabel II do Reino Unido, que esta quarta-feira celebra o seu 95.º aniversário, deixou uma mensagem de agradecimento à população “por todo o apoio e generosidade” após a morte do príncipe Filipe.

É a primeira vez que a monarca fala em público depois da morte do marido, a 9 de abril. “Tenho recebido a propósito do meu 95.º aniversário, várias mensagens positivas, as quais muito aprecio”, lê-se num comunicado publicado nas páginas oficiais do Palácio Buckingham.

“Apesar de enquanto família estarmos num período de enorme tristeza, tem sido reconfortante para nós ver e ouvir as homenagens prestadas ao meu marido, vindas do Reino Unido, da Commonwealth e de todo o mundo”, continuou.

“A minha família e eu gostaríamos de vos agradecer por todo o apoio e generosidade que têm vindo a ser mostrados. Temo-nos sentido profundamente tocados e continuamos a ser relembrados que o príncipe Filipe teve um impacto extraordinário em inúmeras pessoas ao longo da sua vida”, concluiu.

Apesar de a rainha ter nascido a 21 de abril de 1926, o seu aniversário só é celebrado em junho. Tal acontece porque, em 1748, o rei George II, que nascera em novembro, decretou que o segundo sábado de junho seja o dia oficial para celebrar o aniversário dos monarcas britânicos.

A celebração, conhecida como Trooping the Colour, foi cancelada em 2020 devido à pandemia de covid-19 e, ao que tudo indica, este ano também não se irá realizar.

