Três detidos pela suspeita de "vários crimes de homicídio na forma tentada" em Braga

“O móbil dos crimes está relacionado com disputas recorrentes entre grupos residentes em aglomerados populacionais distintos, tendo vindo a resultar em agressões mútuas, algumas delas com recurso a armas de fogo.”, explica a PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, três pessoas por suspeitas da prática de “vários crimes de homicídio na forma tentada”, em Braga.

Os três detidos, com idades entre os 21 e os 35 anos, provocaram desacatos a 18 de março, pelas 19h30, em Braga, e “perante a reação dos residentes, efetuaram vários disparos com armas de fogo em direção às vítimas, não as atingindo por mero acaso”, explica a PJ, em comunicado.

“O móbil dos crimes está relacionado com disputas recorrentes entre grupos residentes em aglomerados populacionais distintos, tendo vindo a resultar em agressões mútuas, algumas delas com recurso a armas de fogo.”, lê-se.

A detenção ocorreu com apoio da PSP, no seguimento do cumprimento de mandatos emitidos pelas Autoridades Judiciárias. Foram ainda realizadas buscas domiciliárias.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação e a PJ irá prosseguir com “diligências com vista a identificar todos os intervenientes nas diferentes situações ocorridas”.