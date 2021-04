Homem tentou apanhar cobra com uma espátula e acabou por ser mordido

Um homem foi atacado por uma cobra cascavel no momento em que tentou apanhá-la com uma espátula para churrasco no estado da Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com um comunicado do serviço animal do estado de Riverside, o homem avistou a cobra perto da sua casa, no sábado à noite, e ficou imediatamente preocupado, visto que tem crianças na habitação.

Ao tentar expulsá-la com a espátula, a cobra mordeu a mão do homem, indicou o porta-voz do serviço animal, John Welsh, à Association Press (AP).

Agora, o homem, que não foi identificado, recebeu tratamento num hospital e já está de volta à sua casa.

“Ele disse-me que não estava a sentir-se muito bem”, contou Welsh à AP. “Ele disse que sentiu que se tinha esquivado de uma bala”.

As picadas desta cobra são bastante dolorosas e, em casos raros, o seu veneno pode ser mortal.

Agora, a cascavel foi transportada para outro local, longe da comunidade, porém “é muito provável que esta cobra acabe noutra casa novamente”, explicou o oficial do serviço animal, Mike McGee à AP.

As autoridades referiram que o número de aparecimento de cascavéis em comunidades tem vindo a aumentar devido ao aquecimento da temperatura numa área a sudeste do centro de Los Angeles.